مدعمة بميليشيات أجنبية وطائرات روسية.. قوات النظام تواصل هجومها على قرية شمال غرب مدينة سراقب.. تزامناً مع هجوم مستمر للفصائل والجهاديين غرب المدينة

تتواصل الاشتباكات العنيفة على محاور عدة بريف إدلب الشرقي، بين الفصائل ومجموعات جهادية مدعمة بالمدفعية والطائرات المسيرة التركية من جانب، وقوات النظام والمليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية مدعمة بالطائرات الروسية من جانب آخر، حيث يواصل الأول هجومه على محور ترنبة غرب سراقب، بينما تهاجم قوات النظام قرية آفس شمال غرب سراقب، وتترافق الاشتباكات مع قصف بري متبادل بشكل مكثف وعنيف، ومعلومات مؤكدة عن سقوط مزيد من القتلى والجرحى في صفوف الجانبين، على صعيد متصل استهدف الفصائل بصاروخ موجه طائرة حربية تابعة للنظام السوري بريف إدلب إلا أن الصاروخ لم يتمكن من إصابتها، في حين أصيب عدة أشخاص بجراح جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على دارة عزة ومحيطها بريف حلب الغربي.

وكان المرصد السوري أشار قبل قليل، إلى مقتل 9 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء ضربات جوية نفذتها طائرات مسيرة تركية على مواقع ونقاط بمدينة سراقب وريفها شرق إدلب، فيما علم المرصد السوري بأن الشرطة الروسية انسحبت من مدينة سراقب بعد أن كانت قد دخلت إليها يوم أمس الثلاثاء، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الروس احتجوا على استهداف القوات التركية في محيط سراقب من قبل المليشيات الموالية للنظام، حيث يرجح أن الذين استهدفوا القوات التركية يوم أمس هم من جنسيات إيرانية أو حزب الله اللبناني.

على صعيد متصل رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هجوماً عنيفاً تنفذه الفصائل ومجموعات جهادية على محاور بمحيط مدينة سراقب شرق إدلب، وذلك بتمهيد ناري مكثف من قبل المدفعية والطائرات المسيرة التركية، حيث تتركز الاشتباكات في محور ترنبة غرب سراقب ومحيط المدينة من محور آفس شمال غربها، وفي السياق ذاته تستمر الاشتباكات بوتيرة عنيفة بين الطرفين على محوري العنكاوي والسرمانية بسهل الغاب، في هجوم لقوات النظام على المنطقة، ومعلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى في صفوف الجانبين.