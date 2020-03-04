هجوم جديد لقوات النظام على قرى بجبل الزاوية.. وطائرة F-16 تركية تستهدف طائرة حربية تابعة للنظام السوري في أجواء إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هجوماً جديداً تنفذه قوات النظام والمسلحين الموالين لها على قريتي سفوهن والفطيرة بجبل الزاوية جنوب إدلب، حيث تدور اشتباكات عنيفة بينها وبين الفصائل ومجموعات جهادية، تترافق مع قصف صاروخي مكثف، وسط مساندة الطائرات المسيرة التركية لصد هجوم قوات النظام، على صعيد متصل لاتزال الاشتباكات العنيفة مستمرة بين الطرفين على محور تربنة غرب سراقب ومحور آفس شمال غرب سراقب، وسط استمرار القصف الجوي الروسي على مواقع الفصائل، والقصف التركي جواً وبراً على مواقع قوات النظام والمليشيات الموالية لها، وفي السياق ذاته رصد المرصد السوري استهداف طائرة حربية تركية طراز F-16 لطائرة حربية تابعة للنظام السوري في أجواء إدلب، دون معلومات عن إصابتها حتى اللحظة، حيث جرى الاستهداف من داخل الأراضي التركية.

وكان المرصد السوري أشار قبل ساعات، إلى مقتل 9 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء ضربات جوية نفذتها طائرات مسيرة تركية على مواقع ونقاط بمدينة سراقب وريفها شرق إدلب، فيما علم المرصد السوري بأن الشرطة الروسية انسحبت من مدينة سراقب بعد أن كانت قد دخلت إليها يوم أمس الثلاثاء، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الروس احتجوا على استهداف القوات التركية في محيط سراقب من قبل المليشيات الموالية للنظام، حيث يرجح أن الذين استهدفوا القوات التركية يوم أمس هم من جنسيات إيرانية أو حزب الله اللبناني.

على صعيد متصل رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هجوماً عنيفاً تنفذه الفصائل ومجموعات جهادية على محاور بمحيط مدينة سراقب شرق إدلب، وذلك بتمهيد ناري مكثف من قبل المدفعية والطائرات المسيرة التركية، حيث تتركز الاشتباكات في محور ترنبة غرب سراقب ومحيط المدينة من محور آفس شمال غربها، وفي السياق ذاته تستمر الاشتباكات بوتيرة عنيفة بين الطرفين على محوري العنكاوي والسرمانية بسهل الغاب، في هجوم لقوات النظام على المنطقة، ومعلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى في صفوف الجانبين.