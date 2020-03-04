نحو 50 قتيلاً من قوات النظام والفصائل والجهاديين جراء القصف الروسي والتركي المكثف والمعارك العنيفة المتواصلة منذ ساعات في الريف الإدلبي

تستمر الاشتباكات العنيفة منذ ساعات على محاور عدة بريف مدينة سراقب شرق إدلب، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من طرف، والفصائل ومجموعات جهادية من طرف آخر، وسط قصف متواصل بشكل مكثف، حيث تواصل الطائرات الروسية دعم قوات النظام بالغارات المكثفة سواء في صد الهجوم من محور ترنبة أو محاولة السيطرة على قرية آفس وقرى بجبل الزاوية، فيما تواصل الطائرات المسيرة التركية والمدفعية التابعة لها ضرباتها المكثفة على مواقع قوات النظام، المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق خسائر بشرية بين طرفي القتال على خلفية القصف المكثف براً وجواً والمعارك العنيفة، حيث قتل ما لا يقل عن 21 عنصراً في قوات النظام والمسلحين الموالين لها خلال اليوم الأربعاء بينهم 10 قتلوا بالقصف التركي، كما قتل 28 مقاتلاً بينهم 18 من المجموعات الجهادية.