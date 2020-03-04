بإسناد تركي.. الفصائل تسيطر على قرية في ريف حلب.. وقوات النظام تتقدم غرب سراقب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات عنيفة على محاور ريف حلب الغربي، حيث تحاول الفصائل وبإسناد بري تركي استعادة السيطرة على مناطق خسرتها قبل أيام، وتمكنت الفصائل من السيطرة الكاملة على قرية الشيخ عقيل، فيما يجري الهجوم للسيطرة على قرية قبتان الجبل ومناطق أخرى في ريف حلب الغربي.

على صعيد متصل، تقدمت قوات النظام والمسلحين الموالين لها وسيطرت على أجزاء واسعة في قرية آفس شمال غرب مدينة سراقب، بعد اشتباكات عنيفة مع الفصائل المقاتلة والجهادية، فيما لا تزال الاشتباكات العنيفة على عدة محاور في ريف سراقب الغربي.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان الخسائر البشرية بين طرفي القتال على خلفية القصف المكثف براً وجواً والمعارك العنيفة، حيث قتل ما لا يقل عن 21 عنصراً في قوات النظام والمسلحين الموالين لها خلال اليوم الأربعاء بينهم 10 قتلوا بالقصف التركي، كما قتل 28 مقاتلاً بينهم 18 من المجموعات الجهادية.