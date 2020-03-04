اشتباكات عنيفة مع قوات النظام في محور “تادف”.. وقصف مدفعي يستهدف مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات عنيفة على محور بلدة تادف في ريف مدينة الباب شرق حلب، بين الجماعات المسلحة الموالية لقوات النظام من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، وسط معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية.

على صعيد متصل، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ صباح اليوم قرى كالوتة وباشمرا والذوق الكبير التابعة لناحية شيراوا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، على قرى واقعة بناحية شيراور شمال غرب مدينة حلب والتي تسيطر عليها القوات الكردية، ما أدى لأضرار مادية في ممتلكات مدنيين، دون معلومات عن خسائر بشرية.