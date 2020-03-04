الفصائل تحبط هجومين متتاليين في ريف اللاذقية.. وقصف لطائرات مسيرة تركية على عشرات المواقع لقوات النظام خلال اليوم

4 مارس,2020
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أحبطت الفصائل المقاتلة هجومين متتاليين من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، اليوم، على محور الحدادة بريف اللاذقية الشمالي، تزامنا مع قصف مدفعي مكثف استهدف ريف اللاذقية.
وفي سياق ذلك، قتل 4 عناصر من الفصائل المقاتلة خلال الاشتباكات والقصف، بينما قتل 7 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها خلال ساعات من المعارك في ريف اللاذقية.
على صعيد متصل، قصفت الطائرات التركية المسيرة، اليوم، عشرات المواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها والميليشيات الإيرانية، حيث استهدفت تجمعات قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران في مدينة سراقب وصوامع الحبوب، وخان السبل ومعردبسة والترنبة وجوباس، واستهدفت رتلا لقوات النظام في قرية كوكبا في جبل شحشبو، وقصفت مقرا للميليشيات الروسية في أطراف كفرعويد، كما استهدفت مقرا الفرقة 25 والتي يقودها “سهيل الحسن” في بلدة قمحانة بريف حماة الغربي، واستهدفت آليات عسكرية في قرية ياقد العدس والشيخ عقيل بريف حلب الغربي.

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