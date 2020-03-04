استمرار الاشتباكات في ريف سراقب.. ونحو 70 قتيلا من قوات النظام والفصائل

4 مارس,2020
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لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والجهادية من جهة أخرى، على المحاور الغربية لمدينة سراقب وقرية آفس وشابور والترنبة.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع الخسائر البشرية جراء القصف والاشتباكات في ريف سراقب، إذ وثق المرصد السوري مقتل 32 عنصرا من الفصائل بينهم 21 من الفصائل الجهادية، في حين ارتفع عدد قتلى قوات النظام إلى 35 عنصرا بينهم 26 بقصف تركي ومن ضمنهم 7 من ميليشيات موالية لإيران من جنسيات غير سورية لا يعلم ما إذا كانوا من “حزب الله” اللبناني أو إيرانيين.
على صعيد متصل، ارتفع عدد الغارات من الطائرات الحربية الروسية خلال اليوم إلى 63، تركزت على قرى جبل الزاوية وريف سراقب وأريحا بريف إدلب، وسهل الغاب بريف حماة.
كما ارتفع عدد الغارات من طائرات النظام الحربية خلال اليوم إلى 24.

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