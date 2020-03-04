بعد أقل من 24 ساعة على دخول رتل تركي.. تعزيزات عسكرية تركية جديدة تدخل منطقة “خفض التصعيد”
رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل عسكري تركي يضم عشرات الآليات من معبر كفرلوسين الحدودي باتجاه منطقة خفض التصعيد، ويتألف الرتل من 45 آلية تحتوي على مدرعات ومدافع ذاتية الحركة.
كان المرصد السوري رصد أمس، دخول رتل تركي من معبر كفرلوسين الحدودي، يتألف من 60 آلية انتشرت حيث النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد”.
وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 3265 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 8200 جندي تركي.