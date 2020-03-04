مسلحون مجهولون يستهدفون حاجزا لقوات النظام في مدينة تلبيسة واستنفار أمني في المدينة

محافظة حمص – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، توترا أمنيا في مدينة تلبيسة بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار على حاجز لقوات النظام في المدينة، في حين أطلق عناصر قوات النظام النار بالهواء وبشكل عشوائي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 فبراير/شباط، هجمات شهدتها مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي الخاضع لسيطرة قوات النظام وحلفائها، حيث عمد مسلحون مجهولون على مهاجمة 3 حواجز لقوات النظام في المدينة خلال الساعات الفائتة، ودارت اشتباكات بين الطرفين، أفضت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

كان المرصد السوري رصد في الثامن شباط الفائت، عملية اغتيال جديدة شهدتها مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، حيث أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال (س.و) وهو أحد أبرز “عرابي” المصالحات في المنطقة وله صلة بالقوات الإيرانية كما كان قد أخبر قوات النظام عن مواقع مستودعات ذخيرة وأسلحة تركتها الفصائل خلفها بعد خروجها من تلبيسة بعد اتفاقات دولية بالإضافة لمساهمته بتسليم عدد من الشبان الذين رفضوا “المصالحة والتسوية” مع النظام السوري.