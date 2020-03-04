المرصد السوري لحقوق الانسان : الطائرات المسيرة التركية تقتل 9 عناصر النظام السوري في سراقب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن طائرة مسيرة تركية قتلت 9 من قوات النظام السوري في مدينة سراقب التابعة لمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، وذلك ردًا على مقتل 4 جنود أتراك في هجوم للنظام السوري.

وأكد المرصد، استهداف صاروخي تركي لموقع تابع لقوات النظام السوري في قرية الهواشية شمال الحسكة، عقبه استهداف قوات النظام للجيش التركي، وهي الحادثة الأولى من نوعها منذ انتشار قوات النظام على كامل الشريط الحدودي مع تركيا في المنطقة تلك قبل نحو 3 أشهر.

المصدر:موقع صدى اونلاين