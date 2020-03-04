مدير "المرصد السوري" : الشعب السوري هو الخاسر الوحيد على الإطلاق ليس أردوغان أو الروس أو حتى جميع من يقاتل في سورية

مدير "المرصد السوري" : الشعب السوري هو الخاسر الوحيد على الإطلاق ليس أردوغان أو الروس أو حتى جميع من يقاتل في سورية.. الشعب السوري دفع الثمن بينما كان يأمل بدولة ديمقراطية ولكن الآن نحلم في سورية.. اليوم نتحدث عن أكثر من مليون ومئتي ألف نازح منذ منتصف كانون الثاني أكثر من 300 قرية وبلدة باتت تسيطر عليها قوات النظام لماذا لم يتحرك أردوغان حينها.. أردوغان فتح البوابات بين تركيا واليونان للقول إن هؤلاء اللاجئين من مدينة إدلب.. ولكن الواقع أن أهل إدلب تمنعهم رصاص الجندرما التركية من دخول الأراضي التركية.أحد قادة "المعارضة" ندد باستهداف الشرطة اليونانية لأحد اللاجئين السوريين على الحدود ولكن لم نسمع هذا القائد يندد بقتل الجندرما التركية أكثر من 450 مدنيا سوريا منذ العام 2016

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, March 4, 2020