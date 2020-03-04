الفصائل تفك الحصار عن نقطة مراقبة تركية في ريف حلب.. ونحو 100 ضربة جوية تستهدف منطقة “بوتين أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تقدما جديدا أحرزته الفصائل تمثل بالسيطرة على تلة الراقم التي يتواجد فيها نقطة مراقبة تركية وفك الحصار عنها، وذلك بعد سيطرتها على قرية الشيخ عقيل بريف حلب الغربي.

على صعيد متصل، لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والجهادية من جهة أخرى، على المحاور الغربية لمدينة سراقب وقرية آفس وشابور والترنبة.

كما أحبطت الفصائل المقاتلة هجومين متتاليين من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، اليوم، على محور الحدادة بريف اللاذقية الشمالي، تزامنا مع قصف مدفعي مكثف استهدف ريف اللاذقية.

وارتفع عدد الغارات من الطائرات الحربية الروسية خلال اليوم إلى 72، تركزت على قرى جبل الزاوية وريف سراقب وأريحا بريف إدلب، وسهل الغاب بريف حماة.

كما ارتفع عدد الغارات من طائرات النظام الحربية خلال اليوم إلى 24.