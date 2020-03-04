مسلحون مجهولون يهاجمون حاجزا لـ”قسد” في ريف دير الزور

5 مارس,2020
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محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أطلق مسلحون مجهولون النار على حاجز قوات سوريا الديمقراطية في قرية العزبة شمال مدينة ديرالزور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
وأبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري”، اليوم، أن قوات سوريا الديمقراطية نفذت عملية دهم واعتقال في مدينة البصيرة شرق دير الزور فجر اليوم الأربعاء، اعتقلت خلالها مواطن وأحد تجار الأسلحة في المنطقة، كما اعتقلت عنصر سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية” في منطقة حويجة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي.

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