مسلحون يهاجمون حاجزا لـ”الفرقة السابعة” في زاكية بغوطة دمشق الغربية

5 مارس,2020
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محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم “المرصد السوري” من مصادر موثوقة أن مسلحين مجهولين هاجموا بالأسلحة الرشاشة حاجزا عسكريا لـ”الفرقة التاسعة” التابعة لقوات النظام في بلدة زاكية بالغوطة الغربية في ريف العاصمة دمشق، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.
ورصد “المرصد السوري” في 1 مارس الجاري، دوي انفجار عنيف في مدينة جرمانا في ريف دمشق الجنوبي، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة مركونة في سيارة عسكرية من نوع “بيك آب” انفجرت قرب مخفر البلدية في شارع الجمعيات، دون معلومات عن حجم الخسائر البشرية.
وشهدت العاصمة دمشق شهدت خلال شهر فبراير/شباط الماضي تصاعداً غير مسبوق في الفلتان الأمني منذ السيطرة الكاملة لـ“النظام السوري” على دمشق، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان 6 تفجيرات استهدفت العاصمة السورية دمشق خلال الفترة الممتدة منذ 7 من شهر فبراير الفائت وحتى 25 من الشهر ذاته، وتسببت التفجيرات التي جرت جميعها بعبوات ناسفة استهدفت آليات وسيارات، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجراح متفاوتة

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