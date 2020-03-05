الاستهدافات والاشتباكات تتجدد بين الفصائل الموالية لأنقرة والقوات الكردية شمال مدينة حلب

5 مارس,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، شهدتها محاور بمحيط مدينة مارع في ريف حلب الشمالي، بين الفصائل الموالية لتركيا من جانب، والقوات الكردية من جانب آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، ومعلومات عن سقوط خسائر بشرية في صفوف الطرفين، ونشر المرصد السوري يوم أمس الأول، أنه رصد اشتباكات شهدتها محاور في محيط بلدة مارع بريف حلب الشمالي فجر الثلاثاء، بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، في هجوم شنه الأول على مواقع الأخير ترافقت مع استهدافات متبادلة، ووثق المرصد السوري مقتل 3 عناصر من الفصائل جراء الاشتباكات.

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