الطائرات الروسية تستهدف تجمعاً للنازحين بالقرب من معرة مصرين وترتكب مجزرة راح ضحيتها أكثر من 25 شهيداً وجريحاً

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مجزرة جديدة نفذتها طائرات حربية روسية باستهدافها منطقة تحوي عدد كبير من النازحين غرب معرة مصرين في الريف الإدلبي، حيث استشهد 7 مدنيين على الأقل بينهم مواطنة جراء القصف الذي جرى بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، وعدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 20 جريح بعضهم في حالة خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن شهداء آخرين، حيث تواصل فرق الإنقاذ عمليات رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين، وفي السياق ذاته استشهدت مواطنة جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مدينة دارة عزة غرب حلب، كما استشهدت مواطنة وأصيب آخرون جراء قصف صاروخي لقوات النظام على مدينة الأتارب بريف حلب الغربي.

على صعيد متصل شنت طائرات حربية روسية غارات على محيط مدينة إدلب وآفس ومحيط بنش والبارة بريف إدلب، وسط قصف صاروخي تنفذه قوات النظام على كل من بنش وسرمين وآفس وقميناس ومحيطها.