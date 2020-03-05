القصف الإسرائيلي يتواصل على الأراضي السورية عبر استهداف جوي لمطارين ومواقع بريفي حمص والقنيطرة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً إسرائيلياً جديداً داخل الأراضي السورية، حيث استهدفت طائرات إسرائيلية بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس بأكثر من 10 صواريخ، كل من مطار الضبعة بريف حمص الغربي ومطار الشعيرات في ريف حمص الشرقي بالإضافة لمنطقة كودنا والقحطانية بريف القنيطرة، وسط تصدي دفاعات النظام الجوية للصواريخ، ولم يوثق المرصد السوري خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة، فيما كان المرصد السوري رصد في الثاني من الشهر الجاري، استهداف طائرة إسرائيلية مسيرة لسيارة تابعة للمليشيات الموالية لقوات النظام في منطقة عين التينة غرب بلدة حضر، ما أدى لتدمير السيارة واحتراقها بشكل كامل، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة فيما إذا كانت السيارة يستقلها أحدها أثناء الاستهداف، وكان المرصد السوري رصد في الـ 27 من الشهر الفائت، استهداف طائرة إسرائيلية مسيرة لسيارة عند المدخل الجنوبي لبلدة حضر الواقعة بريف القنيطرة، ووفقاً لمعلومات المرصد السوري فإن الاستهداف جرى لسيارة شخص من “المقاومة السورية لتحرير الجولان” الأمر الذي أدى لمقتله.

وكان المرصد السوري وثق في الـ 24 من الشهر الفائت، خسائر بشرية جراء القصف الإسرائيلي على مواقع جنوب العاصمة دمشق، حيث قتل 6 أشخاص على الأقل هم: فلسطينيان اثنان من حركة الجهاد الإسلامي، و4 من القوات الموالية لإيران أحدهم من الجنسية السورية بينما لم تعرف هوية البقية حتى اللحظة، قتلوا جميعاً جراء الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منتصف الليل، مواقعاً لحركة الجهاد الإسلامي والحرس الثوري الإيراني جنوب العاصمة دمشق على بعد كيلومترات قليلة من مطار دمشق الدولي.