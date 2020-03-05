المزيد من الخسائر البشرية يرفع إلى 15 تعداد المدنيين الذين استشهدوا في مجزرة نفذتها طائرات حربية روسية باستهدافها تجمعاً للنازحين بريف إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية جراء المجزرة التي نفذتها طائرات حربية باستهدافهاً تجمعاً للنازحين بالقرب من بلدة معرة مصرين بريف إدلب، حيث ارتفع إلى 15 بينهم طفلة و6 مواطنات تعداد النازحين الذين استشهدوا جراء الغارات الروسية بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، وعدد الشهداء لا يزال مرشح للارتفاع لوجود ما لا يقل عن 18 جريح بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن شهداء آخرين، حيث تواصل فرق الإنقاذ عمليات رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين، من الجدير ذكره أن الشهداء من نازحي ريفي حماة وحلب بالإضافة لنازحين من مناطق أخرى بمحافظة إدلب.