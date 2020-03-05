مدير المرصد السوري: 12 شهيداً مدنياً بينهم أطفال ونساء بقصف جوي روسي استبق قمة بوتين – أردوغان المرتقبة واستهدف تجمعاً للنازحين بالقرب من معرة مصرين، الشهداء نازحين من حماة وحلب ومناطق أخرى بإدلب، وعددهم مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى في حالات خطرة، المنطقة هناك يلجأ لها المدنيون على اعتبارها آمنة نسبياً لكن الطائرات الروسية تلاحق النازحين مرة أخرى وتقتلهم كما جرى بمرات كثيرة سابقاً.

لا يوجد خسائر بشرية إلى الآن بالقصف الإسرائيلي على الأراضي السورية بعد منتصف الليل، والصواريخ التي أُطلقت على مطار الضبعة العسكري الخاضع لنفوذ حزب الله اللبناني بريف حمص الغربي ومطار الشعيرات شرق حمص لم تصل إلى أهدافها، بالنسبة للقنيطرة الاستهداف الإسرائيلي بات شبه يومي، يستهدف “المقاومة السورية لتحرير الجولان” المؤلفة من قبل حزب الله اللبناني والمليشيات الموالية له في الجنوب السوري، حتى اللحظة لم نسجل خسائر بشرية جراء تلك الضربات.