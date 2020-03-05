مدير المرصد السوري: الطائرات الروسية استهدفت تجمعاً للنازحين في منطقة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي الغربي وارتكبت مجزرة راح ضحيتها 12 شهيداً مدنياً جميعهم من النازحين، كما تسبب القصف بإصابة نحو 20 آخرين وهذه رسالة واضحة لاجتماع بوتين – أردوغان، القصف الإسرائيلي جرى عبر إطلاق الطائرات الإسرائيلية لـ 10 صواريخ على مطار الضبعة العسكري غرب حمص ومطار الشعيرات شرقها، لكن على ما يبدو هذه المرة دفاعات النظام الجوية تمكنت من إسقاط غالبية الصواريخ إن لم تكن جميعها، لم نسجل على الإطلاق أي خسائر بشرية إلى الآن ولا تدمير مستودعات مثلما كان يحصل بالاستهدافات السابقة، مطار الضبعة العسكري يقع قرب القصير وهو تحت سيطرة حزب الله اللبناني منذ العام 2013، حاولت القوات الروسية سابقاً إبعاد حزب الله الأمر الذي رفضه الأخير ونشب حينها توتراً بين الجانبين، كما يتواجد في المطار إيرانيين وسابقاً كان قد استهدف من قبل الولايات المتحدة الأميركية.

في القنيطرة كان هناك استهداف إسرائيلي أيضاً لمراكز تابعة لـ “المقاومة السورية لتحرير الجولان” المؤلفة من حزب الله اللبناني لكن أيضاً لم تردنا معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، إسرائيل باتت تستهدف بشكل شبه يومي “المقاومة السورية لتحرير الجولان” في القنيطرة، قبل 3 أيام قتل شخص منهم وقبلها بأيام أيضاً قتل آخر بالاستهداف الإسرائيلي.