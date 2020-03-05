مدير”المرصد السوري”: الغارات الإسرائيلية استهدفت “مطارالضبعة” العسكري، أيضا مطار الشعيرات الذي يقع في البادية السورية جرى إطلاق صواريخ عليه

5 مارس,2020
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مدير”المرصد السوري”: الغارات الإسرائيلية استهدفت “مطارالضبعة” العسكري, في عام 2013 سيطر عليه “حزب الله” اللبناني وحوله إلى قاعدة عسكرية تابعة لـ”حزب الله” و الميليشيات الموالية لإيران، أيضا مطار الشعيرات الذي يقع في البادية السورية والذي اُستهدف سابقاً من قبل “التحالف الدولي” جرى إطلاق صواريخ عليه، المعلومات تُفيد أن هناك قتلى في “مطار الشعيرات” لا يعلم إذا ما كانوا من قوات النظام أم من الإيرانيين، هناك قتيل في “مطار الشعيرات” وجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي، لا يوجد معلومات عن خسائر في “مطار الضبعة”، النظام يهرب من الرد على إسرائيل بقتل أبناء الشعب السوري وشاهدنا مجزرة كانت اليوم من قبل حليف النظام “الطائرات الروسية” راح ضحيتها (15) شهيداً مدنياً، الغارات الإسرائيلية ستستمر على الأراضي السورية لأن الأراضي السورية أصبحت مستباحة بشكل كامل أمام الإسرائيليين، عندما تقول روسيا بأن أجواء إدلب أصبحت مغلقة أمام “الطائرات التركية” لماذا لاتقول أجواء سورية جميعها وأمام الطائرات الإسرائيلية ولماذا تتمكن بعض الصواريخ الإسرائيلية من الوصول إلى أهدافها ولا تسقط بشكل كامل

 

مدير"المرصد السوري": الغارات الإسرائيلية استهدفت "مطارالضبعة" العسكري، أيضا مطار الشعيرات الذي يقع في البادية السورية جرى إطلاق صواريخ عليه

مدير"المرصد السوري": الغارات الإسرائيلية استهدفت "مطارالضبعة" العسكري, في عام 2013 سيطر عليه "حزب الله" اللبناني وحوله إلى قاعدة عسكرية تابعة لـ"حزب الله" و الميليشيات الموالية لإيران، أيضا مطار الشعيرات الذي يقع في البادية السورية والذي اُستهدف سابقاً من قبل "التحالف الدولي" جرى إطلاق صواريخ عليه، المعلومات تُفيد أن هناك قتلى في "مطار الشعيرات" لا يعلم إذا ما كانوا من قوات النظام أم من الإيرانيين، هناك قتيل في "مطار الشعيرات" وجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي، لا يوجد معلومات عن خسائر في "مطار الضبعة"، النظام يهرب من الرد على إسرائيل بقتل أبناء الشعب السوري وشاهدنا مجزرة كانت اليوم من قبل حليف النظام "الطائرات الروسية" راح ضحيتها (15) شهيداً مدنياً، الغارات الإسرائيلية ستستمر على الأراضي السورية لأن الأراضي السورية أصبحت مستباحة بشكل كامل أمام الإسرائيليين، عندما تقول روسيا بأن أجواء إدلب أصبحت مغلقة أمام "الطائرات التركية" لماذا لاتقول أجواء سورية جميعها وأمام الطائرات الإسرائيلية ولماذا تتمكن بعض الصواريخ الإسرائيلية من الوصول إلى أهدافها ولا تسقط بشكل كامل

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, March 5, 2020

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