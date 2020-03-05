مقتل قيادي في”جيش الإسلام”وآخر مدني على يد مسلحين مجهولين في مناطق شمال شرق حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: في ظل فوضى انتشار السلاح ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل “درع الفرات” المدعومة من قبل تركيا في ريف حلب الشمالي، عُثر مساء الأمس على جثمان يعود لشاب مجهول الهوية وجد مقتولا برصاص مسلحين مجهولين على طريق الراعي في ريف حلب الشمالي الشرقي. في سياق متصل أقدم مسلحان يستقلان دراجة نارية على اغتيال قائد مجموعة في “جيش الإسلام” وذلك عبر إطلاق النار عليه على أحد الطرقات الفرعية في مدينة الباب شمال شرق حلب، الأمر الذي أدى إلى مقتله على الفور.