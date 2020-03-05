قوات سوريا الديمقراطية تواصل حملتها الأمنية بدعم من “القوات الأمريكية” وتداهم مناطق شرق دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم “المرصد السوري” من مصادر موثوقة أن قوة مشتركة من “القوات الأمريكية” وقوات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سورية الديمقراطية داهمت منطقة الحراقات الواقعة على أطراف قرية الطكيحي في ريف البصيرة شرق دير الزور، واعتقلت مواطن وشقيقه البالغ من العمر 10 سنوات دون معرفة التهمة الموجهة لهم، في حين قضى شقيقهم الثالث بعد ما اختبأ في برميل نفط خوفاً من الاعتقال. جدير بالذكر أن الأشقاء الثلاثة نازحون من أبناء بلدة البوليل بريف ديرالزور الشرقي والخاضعة لسيطرة قوات النظام.

وفي سياق آخر داهمت قوات سورية الديمقراطية فجر اليوم منزل شخص في بلدة غرانيج بريف ديرالزور الشرقي واعتقلته بعد العثور على اسلحة رشاشة بحوذته، وجدير بالذكر أن الشخص قام ليلا برفع علم النظام في البلدة.