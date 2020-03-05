دورية مشتركة جديدة بين القوات التركية والروسية في ريف الدرباسية الغربي

5 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دورية مشتركة جديدة جرى تسييرها بين القوات الروسية ونظيرتها التركية في ريف الدرباسية، حيث انطلقت الدورية برفقة طائرتين مروحيتين من منطقة شيريك الحدودية، وتجولت في قرى دليك وملك وظهر العرب وكسرى وعراض والعودة في نفس الطريق والتوجه الى قيروان وتعلك كوركوند وهاجوغلي وعطيشان ومنها إلى شيريك مجددا، وكان المرصد السوري نشر قبل أيام، أن القوات الروسية عمدت إلى تسيير دورية مشتركة جديدة برفقة القوات التركية وذلك في ريف مدينة عين العربي (كوباني)، حيث انطلقت الدورية من قرية غريب الحدودية مع تركيا، وجابت قرى بوزتب وقره موغ وجيشان وخرابيسان فوقاني وخرابيسان تحتاني وبغديك الواقعة جميعها على مقربة من الحدود السورية – التركية، قبل أن تعود إلى مركز انطلاقها، فيما رافقت الدورية تحليق اعتيادي لمروحيتين روسيتين.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 27 من شهر فبراير الفائت، دورية مشتركة جديدة جرى تسيرها من قبل القوات الروسية ونظيرتها التركية في ريف الدرباسية، حيث انطلقت 4 عربات روسية ومثلها تركية من منطقة شيريك الحدودية مع تركيا وتجولت الدورية في قرى دليك وملك وظهر العرب وكسرى وقيروان وتعلك وكركوند وهاجوغلي وعطيشان وقرمانية قبل أن تعود إلى شيريك، ورافقت الدورية مروحيات روسية حلقت على علو منخفض في أجواء المنطقة.

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