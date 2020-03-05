بالتزامن مع لقاء بوتين – أردوغان.. عشرات الغارات الجوية تستهدف بلدات وقرى جبل الزاوية وسط هجوم بري لقوات النظام

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار القصف الجوي المكثف على مناطق متفرقة في جبل الزاوية بمحافظة إدلب، حيث تتناوب طائرات النظام والروس الحربية على شن عشرات الغارات منذ الصباح مستهدفة بلدات وقرى بجبل الزاوية، بالتزامن مع هجوم بري جديد بدأته قوات النظام مدعمة بالمسلحين الموالين لها على محور فطيرة وفليفل، إذ تدور اشتباكات عنيفة مع الفصائل والجهاديين، تترافق مع قصف متبادل بشكل مكثف، ومعلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

وكان المرصد السوري وثق صباح اليوم، مزيداً من الخسائر البشرية جراء المجزرة التي نفذتها طائرات حربية باستهدافهاً تجمعاً للنازحين بالقرب من بلدة معرة مصرين بريف إدلب، حيث ارتفع إلى 15 بينهم طفلة و6 مواطنات تعداد النازحين الذين استشهدوا جراء الغارات الروسية بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، وعدد الشهداء لا يزال مرشح للارتفاع لوجود ما لا يقل عن 18 جريح بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن شهداء آخرين، حيث تواصل فرق الإنقاذ عمليات رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين، من الجدير ذكره أن الشهداء من نازحي ريفي حماة وحلب بالإضافة لنازحين من مناطق أخرى بمحافظة إدلب.