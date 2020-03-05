مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” يقتلون مدني في بلدة الشحيل شرق دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: عمد مسلحون يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى إطلاق الرصاص على شخص يعمل ضمن “المجلس المدني لمدينة هجين” بريف دير الزور الشرقي، وذلك في بلدة الشحيل بالريف ذاته، ما أدى لإصابته بجراح نقل على إثرها المشفى، إلا أن خلايا التنظيم لاحقته إلى المشفى وأطلقت عليه النار مجدداً داخل غرفة العمليات ما أدى لمقتله على الفور. ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 453 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 146 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 302 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.