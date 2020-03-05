82 قضوا أمس بينهم 46 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و36 شخص استشهدوا وقضوا وقتلوا في مناطق وظروف مختلفة بعدة مناطق سورية

حيث قتل عنصر في صفوف قوات “الأمن العسكري” التابعة للنظام السوري وذلك بعد إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في درعا البلد

بينما قتل ما لا يقل عن 35 عنصرا من قوات النظام بينهم 26 في قصف بري تركي وقصف طائرات مسيرة تركية بريف إدلب ومن ضمنهم 7 من جنسيات غير سورية، فيما قتلوا الـ 9 البقية باشتباكات مع الفصائل بريف إدلب

في حين قضى وقتل 32 من الفصائل المقاتلة والإسلامية بينهم 21 من الجهاديين، قتلوا على محاور بريف إدلب.

أيضاً قتل 7 عناصر في صفوف قوات النظام باشتباكات مع الفصائل بريف اللاذقية الشمالي، كما قضى 4 من الفصائل المقاتلة بالاشتباكات ذاتها

وقتل 3 مقاتلين من ميليشيا “فاطميون” جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة تقلهم في بادية الميادين شرق دير الزور