ما يزال التصعيد مستمر حتى اللحظة، عشرات الغارات الجوية من الطائرات الروسية وطائرات النظام الحربية تستهدف مناطق عدة في محافظتي إدلب وحلب

مدير"المرصد السوري": ما يزال التصعيد مستمر حتى هذه اللحظة، عشرات الغارات الجوية من الطائرات الروسية وطائرات النظام الحربية تستهدف مناطق عدة في محافظتي إدلب وحلب وتحديداً في قُرى"جبل الزاوية" في محاولة من قبل قوات النظام التقدم على قُرى الفطيرة وفليفل، تحدثنا صباح اليوم عن المجزرة التي وقعت بحق النازحين من قبل "الطائرات الروسية" وأدت إلى استشهاد(15)مدنياً من الذين هُجروا نتيجة العملية العسكرية الجديدة، سوف يتم الاتفاق التركي – الروسي بعد قليل وسوف يعود طريق دمشق – حلب الدولي للعمل ولاحقاً سيعمل طريق حلب – اللاذقية الدولي، لكن ماذا جرى خلال الأيام الـ50 الفائتة: مليون ومئة وخمسين ألف نازح من محافظات حلب وإدلب وحماة نزحوا إلى أقصى الحدود السورية – التركية وإلى مناطق الاحتلال التركي في عفرين ومناطق شمال حلب، قوات النظام سيطرت على(276) مدينة وقرية وبلدة في محافظات إدلب وحماة وحلب خلال تلك الفترة، وما لا يقل عن (342) شهيداً مدنياً بينهم 105 من الأطفال، وماذا نعود؟؟ نعود إلى اتفاقية سوتشي إذا كانت الأمور ستسير على النحو التالي لماذا لم يسر رجب طيب أردوغان بهذه الاتفاقية ولماذا اتفق مع الروس لتبدأ العملية العسكرية على أن يحصل على عين العرب "كوباني" مقابل أن تتقدم قوات النظام في إدلب، ماذا ستفعل نقاط المراقبة التركية التي أصبحت ضمن مناطق سيطرة النظام؟؟ نقاط المراقبة التركية كانت شاهد على تقدم النظام وعلى تهجير وتشريد المدنيين، بعبارة واضحة "أردوغان تآمر مع الروس ضد ثورة أبناء الشعب السوري"

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, March 5, 2020