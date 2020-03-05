مدير “المرصد السوري”: الدخان الأبيض لم يظهر حتى الآن من لقاء “بوتين-أردوغان”.. والعملية العسكرية مستمرة. قبل لقاء “بوتين-أردوغان” كان هناك ضربات جوية روسية أدت إلى استشهاد 15 مواطنا وإصابة نحو 20 آخرين بجراح كانوا ضمن في مدجنة تأوي عائلات نازحة. بعد لقاء “بوتين-أردوغان” كان هناك هجوما للفصائل المقاتلة والجهادية وبإسناد من المدفعية التركية على محور سراقب. بالمقابل قصفت قوات النظام بلدة النيرب التي يتواجد فيها تجمعات للقوات التركية.

في محور جبل الزاوية القصف والاشتباكات مستمرة.. اليوم رصدنا 48 غارة من الطائرات الروسية استهدفت محافظة إدلب. وبذلك تكون قوات النظام سيطرت خلال العملية العسكرية منذ 15 يناير الفائت على نحو 280 قرية وبلدة ومدينة

مدير "المرصد السوري": الدخان الأبيض لم يظهر حتى الآن من لقاء "بوتين-أردوغان".. مدير "المرصد السوري": الدخان الأبيض لم يظهر حتى الآن من لقاء "بوتين-أردوغان".. والعملية العسكرية مستمرة. قبل لقاء "بوتين-أردوغان" كان هناك ضربات جوية روسية أدت إلى استشهاد 15 مواطنا وإصابة نحو 20 آخرين بجراح كانوا ضمن في مدجنة تأوي عائلات نازحة. بعد لقاء "بوتين-أردوغان" كان هناك هجوما للفصائل المقاتلة والجهادية وبإسناد من المدفعية التركية على محور سراقب. بالمقابل قصفت قوات النظام بلدة النيرب التي يتواجد فيها تجمعات للقوات التركية.في محور جبل الزاوية القصف والاشتباكات مستمرة.. اليوم رصدنا 48 غارة من الطائرات الروسية استهدفت محافظة إدلب. وبذلك تكون قوات النظام سيطرت خلال العملية العسكرية منذ 15 يناير الفائت على نحو 280 قرية وبلدة ومدينة Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, March 5, 2020