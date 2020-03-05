تركيا وروسيا تتفقان على فتح ممر آمن وتسيير دوريات مشتركة في إدلب بسوريا

قالت تركيا وروسيا في بيان بعد محادثات في موسكو يوم الخميس بهدف تهدئة التصعيد في منطقة إدلب السورية إن البلدين اتفقا على إقامة ممر آمن على طول طريق سريع يصل الشرق بالغرب في المنطقة وتسيير دوريات مشتركة عليه اعتبارا من 15 مارس آذار.

وفي بيان مشترك تلاه وزيرا خارجية البلدين قال الجانبان إنهما سيؤمنان ممرا سيمتد ستة كيلومترات إلى الشمال وستة كيلومترات إلى الجنوب من طريق إم4 السريع. وقالا إن وزيري الدفاع سيتفقان على المعالم المحددة للممر الآمن خلال سبعة أيام.

المصدر :رويترز