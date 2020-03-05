بعد وصول تعزيزات لقوات النظام إلى محيط “عين عيسى”.. عشرات الآلاف من الفصائل الموالية لتركيا تدخل تل أبيض

5 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، نقل نحو 6 آلاف مقاتل من الفصائل الموالية لتركيا إلى ريف تل أبيض شمال الرقة للقتال هناك.
وأفادت مصادر “المرصد السوري” بأن المقاتلين يعيشون ظروفا سيئة في ظل وجود عشرات الفصائل التي سلبت ونهبت تلك المناطق.
وأفادت مصادر موثوقة لـ”المرصد السوري”، في 24 فبراير الفائت، بأن قوات النظام السوري التي تمركزت في محيط بلدة عين عيسى نصبت مدافعها باتجاه مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال عين عيسى في ريف الرقة.
ورصد المرصد السوري، في 23 فبراير/شباط الفائت، وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى قرية سبع جفار بريف عين عيسى شمال الرقة، حيث وصل رتل يتألف من 120 آلية من ضمنه عشرات الدبابات.

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