قُبيل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. مقتل جنديين تركيين في قصف مدفعي لقوات النظام واستمرار الغارات الروسية على ريف إدلب 

5 مارس,2020
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قُتل جنديين تركيين، مساء اليوم، نتيجة قصف مدفعي لقوات النظام على بلدة النيرب غرب سراقب.
ورصد المرصد السوري قبل ساعات، قصفا مدفعيا لقوات النظام استهدف تمركزات القوات التركية في بلدة النيرب.
على صعيد متصل، لا تزال الاشتباكات والقصف البري على محاور ريف سراقب الغربي وجبل الزاوية وسط استمرار الغارات من الطائرات الحربية الروسية، حيث تناوبت 3 طائرات روسية على قصف ريف إدلب.
وبذلك، يرتفع عدد الغارات من الطائرات الحربية الروسية خلال اليوم إلى 54، استهدفت خلالها أرياف سراقب وأريحا ومعرة مصرين ومناطق في جبل الزاوية بريف إدلب، وسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.
كما قصفت الطائرات الحربية التابعة للنظام مناطق في جبل الزاوية بـ 8 غارات.

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