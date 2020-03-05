المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 15 مدنياً في غارة روسية في شمال غرب سوريا

5 مارس,2020
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس عن سقوط 15 قتيلا مدنيا، بينهم طفلة إثر غارات شنتها طائرات حربية روسية على محافظة إدلب في شمال غرب سوريا. واستهدفت الغارات بعد منتصف الليل “تجمعا للنازحين”، ممن فروا من التصعيد المستمر في المنطقة منذ أشهر. إعلان استهدفت غارات جوية روسية الخميس تجمعا للنازحين الفارين من التصعيد المستمر بمحافظة إدلب السورية شمال غرب البلاد، وأسقطت الغارات 15 مدنيا، بينهم طفلة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

المصدر: afp
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