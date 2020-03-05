القوات التركية والفصائل الموالية لها تجددان القصف البري على قرى شمال حلب 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرية بيلونية وحربل وشيخ عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، شهدتها محاور بمحيط مدينة مارع في ريف حلب الشمالي، بين الفصائل الموالية لتركيا من جانب، والقوات الكردية من جانب آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، ونشر المرصد السوري يوم 3 آذار، أنه رصد اشتباكات شهدتها محاور في محيط بلدة مارع بريف حلب الشمالي بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، في هجوم شنه الأول على مواقع الأخير ترافقت مع استهدافات متبادلة، ووثق المرصد السوري مقتل 3 عناصر من الفصائل جراء الاشتباكات.