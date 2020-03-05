الانفلات الأمني يتواصل في محافظة درعا.. مسلحون مجهولون يهاجمون تجمعات عسكرية لقوات النظام

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين مسلحين مجهولين، وعناصر من شعبة المخابرات الجوية في بلدة الحراك بريف درعا، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

على صعيد متصل، أطلق مجهولون النار على ثكنة وحاجز التابلين لقوات النظام في مدينة طفس، فيما ردت قوات النظام على مصدر النيران.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 330، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 217، وهم: 45 مدنيا بينهم 5 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 112 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و35 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.