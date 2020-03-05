في الدقائق الأخيرة لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. قرى وبلدات تتعرض للقصف.. ونحو 100 ضربة جوية تستهدف “خفض التصعيد”

قصفت معسكرات النظام بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ قرى الزيارة وقسطون والسرمانية وتل واسط والعنكاوي والدقماق والمشيك بريف حماة الشمالي الغربي.

على صعيد متصل، قصفت مدفعية الجيش التركي تمركزات قوات النظام على محور الترنبة وسراقب والدوير، كما استهدفت طائرة مسيرة تركية مواقع قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

و لا تزال الاشتباكات العنيفة تدور على محاور كل من سراقب وجبل الزاوية وسهل الغاب، ومحور الحدادة في ريف اللاذقية، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل والمجموعات الجهادية من جهة أخرى، وسط قصف متبادل بين الطرفين.

كما تناوبت عدة طائرات حربية روسية على قصف بلدة سرمين ومحيط أريحا وجبل الزاوية بريف إدلب وقرى الزيارة والعنكاوي في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

وبذلك، يرتفع عدد الغارات من الطائرات الحربية الروسية خلال اليوم إلى 86، استهدفت خلالها أرياف سراقب وأريحا ومعرة مصرين ومناطق في جبل الزاوية بريف إدلب، وسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

كما قصفت الطائرات الحربية التابعة للنظام مناطق في جبل الزاوية بـ 8 غارات.