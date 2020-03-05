تزامنا مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. الهدوء الحذر يسود قطاعات “خفض التصعيد” يتخلله قصف مدفعي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، هدوءا حذرا يسود قطاعات خفض التصعيد الأربعة، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس-الجمعة 6 مارس/آذار، تتخلل هذا الهدوء عدة قذائف مدفعية تطلقها قوات النظام على مواقع الفصائل في الأبزمو بريف حلب، وسهل الغاب بريف حماة، ومناطق جبل الزاوية، فيما تغيب الطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام عن قصف منطقة “خفض التصعيد”.

كان المرصد السوري رصد تعداد الغارات من الطائرات الحربية الروسية خلال 24 ساعة الفائتة، حيث استهدفت بـ 86 غارة جوية كل من أرياف سراقب وأريحا ومعرة مصرين ومناطق في جبل الزاوية بريف إدلب، وسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

كما قصفت الطائرات الحربية التابعة للنظام مناطق في جبل الزاوية بـ 8 غارات.