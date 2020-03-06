خلال 8 ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. غياب تام لطائرات النظام والروس.. وقذائف عدة تخرق الهدوء الحذر

أمضى وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” التي تمتد من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية، وصولاً إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مروراً بريفي حماة وإدلب، ساعاته الـ 8 الأولى بهدوء نسبي وحذر ساد عموم المنطقة، حيث تغيب طائرات النظام والروس الحربية عن أجواء المنطقة منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فيما تخلل الهدوء الحذر في ساعاته الثلاث الأولى قذائف صاروخية متبادلة بين قوات النظام ومجموعات جهادية على محاور بريف سراقب شرق مدينة إدلب، بالإضافة لإطلاق قوات النظام عدة قذائف على مناطق في الابزمو وتقاد بريف حلب الغربي، والفطيرة والبارة بجبل الزاوية، عقب ذلك عاد الهدوء الحذر للمنطقة، في حين لم يسجل المرصد السوري أي خسائر بشرية منذ دخول وقف إطلاق النار الجديد حيز التنفيذ.