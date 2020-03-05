مدير “المرصد السوري”: الدقائق الأولى من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تبدو هادئة.. ولكن لا نستطيع الحكم على استمراريتها من خلال الدقائق الأولى.. بالمقابل هناك أطراف ليست من مصلحتها استمراريته.. قبل قليل كان هناك طائرات حربية روسية تقصف مناطق في جبل الزاوية.. اليوم عادت الأمور إلى اتفاق سوتشي واتفاق “بوتين-أردوغان” الذي تضمن فتح الطرقات الدولية منذ ديسمبر/كانون الأول 2018.. لماذا انتظروا كل تلك الفترة وهجروا مئات آلاف السوريين وقتلوا آلاف آخرين ودمروا قرى وبلدات ومدن حتى يعودوا إلى اتفاق سوتشي؟ تركيا وروسيا تتحملان المسؤولية في ذلك.. “الضامن” التركي لم يفعل شيء هو يبحث عن مكاسب في شمال شرق سوريا على حساب القوات الكردية.. جنديان تركيان قُتلا في قصف لقوات النظام على بلدة النيرب كما قصفت القوات التركية قبل دقائق من وقف إطلاق النار مواقع لقوات النظام على بلدة سراقب.. أردوغان اليوم بات محرجا بعد أن توعد بإعادة قوات النظام إلى خطوط سوتشي السابقة.. أردوغان يريد أن يقول إنه حصل على وعود بأن يأخذ عين العرب (كوباني) بعد أن قام بإدخال آلاف المقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا إلى تل أبيض تمهيدا لعملية عسكرية ما هناك

الدقائق الأولى من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تبدو هادئة.. ولكن لا نستطيع الحكم على استمراريتها من خلال الدقائق الأولى مدير "المرصد السوري": الدقائق الأولى من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تبدو هادئة.. ولكن لا نستطيع الحكم على استمراريتها من خلال الدقائق الأولى.. بالمقابل هناك أطراف ليست من مصلحتها استمراريته.. قبل قليل كان هناك طائرات حربية روسية تقصف مناطق في جبل الزاوية.. اليوم عادت الأمور إلى اتفاق سوتشي واتفاق "بوتين-أردوغان" الذي تضمن فتح الطرقات الدولية منذ ديسمبر/كانون الأول 2018.. لماذا انتظروا كل تلك الفترة وهجروا مئات آلاف السوريين وقتلوا آلاف آخرين ودمروا قرى وبلدات ومدن حتى يعودوا إلى اتفاق سوتشي؟ تركيا وروسيا تتحملان المسؤولية في ذلك.. "الضامن" التركي لم يفعل شيء هو يبحث عن مكاسب في شمال شرق سوريا على حساب القوات الكردية.. جنديان تركيان قُتلا في قصف لقوات النظام على بلدة النيرب كما قصفت القوات التركية قبل دقائق من وقف إطلاق النار مواقع لقوات النظام على بلدة سراقب.. أردوغان اليوم بات محرجا بعد أن توعد بإعادة قوات النظام إلى خطوط سوتشي السابقة.. أردوغان يريد أن يقول إنه حصل على وعود بأن يأخذ عين العرب (كوباني) بعد أن قام بإدخال آلاف المقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا إلى تل أبيض تمهيدا لعملية عسكرية ما هناك Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, March 5, 2020