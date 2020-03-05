مدير “المرصد السوري”: الدقائق الأولى من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تبدو هادئة.. ولكن لا نستطيع الحكم على استمراريتها من خلال الدقائق الأولى

6 مارس,2020
أقل من دقيقة

مدير “المرصد السوري”: الدقائق الأولى من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تبدو هادئة.. ولكن لا نستطيع الحكم على استمراريتها من خلال الدقائق الأولى.. بالمقابل هناك أطراف ليست من مصلحتها استمراريته.. قبل قليل كان هناك طائرات حربية روسية تقصف مناطق في جبل الزاوية.. اليوم عادت الأمور إلى اتفاق سوتشي واتفاق “بوتين-أردوغان” الذي تضمن فتح الطرقات الدولية منذ ديسمبر/كانون الأول 2018.. لماذا انتظروا كل تلك الفترة وهجروا مئات آلاف السوريين وقتلوا آلاف آخرين ودمروا قرى وبلدات ومدن حتى يعودوا إلى اتفاق سوتشي؟ تركيا وروسيا تتحملان المسؤولية في ذلك.. “الضامن” التركي لم يفعل شيء هو يبحث عن مكاسب في شمال شرق سوريا على حساب القوات الكردية.. جنديان تركيان قُتلا في قصف لقوات النظام على بلدة النيرب كما قصفت القوات التركية قبل دقائق من وقف إطلاق النار مواقع لقوات النظام على بلدة سراقب.. أردوغان اليوم بات محرجا بعد أن توعد بإعادة قوات النظام إلى خطوط سوتشي السابقة.. أردوغان يريد أن يقول إنه حصل على وعود بأن يأخذ عين العرب (كوباني) بعد أن قام بإدخال آلاف المقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا إلى تل أبيض تمهيدا لعملية عسكرية ما هناك

 

الدقائق الأولى من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تبدو هادئة.. ولكن لا نستطيع الحكم على استمراريتها من خلال الدقائق الأولى

مدير "المرصد السوري": الدقائق الأولى من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تبدو هادئة.. ولكن لا نستطيع الحكم على استمراريتها من خلال الدقائق الأولى.. بالمقابل هناك أطراف ليست من مصلحتها استمراريته.. قبل قليل كان هناك طائرات حربية روسية تقصف مناطق في جبل الزاوية.. اليوم عادت الأمور إلى اتفاق سوتشي واتفاق "بوتين-أردوغان" الذي تضمن فتح الطرقات الدولية منذ ديسمبر/كانون الأول 2018.. لماذا انتظروا كل تلك الفترة وهجروا مئات آلاف السوريين وقتلوا آلاف آخرين ودمروا قرى وبلدات ومدن حتى يعودوا إلى اتفاق سوتشي؟ تركيا وروسيا تتحملان المسؤولية في ذلك.. "الضامن" التركي لم يفعل شيء هو يبحث عن مكاسب في شمال شرق سوريا على حساب القوات الكردية.. جنديان تركيان قُتلا في قصف لقوات النظام على بلدة النيرب كما قصفت القوات التركية قبل دقائق من وقف إطلاق النار مواقع لقوات النظام على بلدة سراقب.. أردوغان اليوم بات محرجا بعد أن توعد بإعادة قوات النظام إلى خطوط سوتشي السابقة.. أردوغان يريد أن يقول إنه حصل على وعود بأن يأخذ عين العرب (كوباني) بعد أن قام بإدخال آلاف المقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا إلى تل أبيض تمهيدا لعملية عسكرية ما هناك

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, March 5, 2020

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

6 مارس,2020

مدير “المرصد السوري”: لاصحة لمقتل 21 عنصرا من قوات النظام في قصف تركي بعد مقتل الجنديين التركيين أمس، كان هناك 6 قتلى من قوات النظام على خطوط الاشتباك في جبل الزاوية خلال محاولة قوات النظام التقدم على أحد المحاور وفشل الهجوم

5 مارس,2020

مدير “المرصد السوري”: الدخان الأبيض لم يظهر حتى الآن من لقاء “بوتين-أردوغان”..

5 مارس,2020

مدير”المرصد السوري”: ما يزال التصعيد مستمر حتى هذه اللحظة، عشرات الغارات الجوية من الطائرات الروسية وطائرات النظام الحربية تستهدف مناطق عدة في محافظتي إدلب وحلب وتحديداً في قُرى”جبل الزاوية”

5 مارس,2020

مدير”المرصد السوري”: الغارات الإسرائيلية استهدفت “مطارالضبعة” العسكري، أيضا مطار الشعيرات الذي يقع في البادية السورية جرى إطلاق صواريخ عليه