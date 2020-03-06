مدير “المرصد السوري”: لاصحة لمقتل 21 عنصرا من قوات النظام في قصف تركي بعد مقتل الجنديين التركيين أمس، كان هناك 6 قتلى من قوات النظام على خطوط الاشتباك في جبل الزاوية خلال محاولة قوات النظام التقدم على أحد المحاور وفشل الهجوم

مدير “المرصد السوري”: لاصحة لمقتل 21 عنصرا من قوات النظام في قصف تركي بعد مقتل الجنديين التركيين أمس، كان هناك 6 قتلى من قوات النظام على خطوط الاشتباك في جبل الزاوية خلال محاولة قوات النظام التقدم على أحد المحاور وفشل الهجوم، هدوء تام يسود الجبهات انطلاقاً من ريف حلب الشمالي الغربي وصولاً إلى ريف اللاذقية الشمالي الشرقي لاتوجد معارك ولا قصف باستثناء بضعة قذائف في ريف جسر الشغور بعد منتصف الليل، وكان هناك قصف متقطع على جبهات جبل الزاوية وسراقب وريف حلب الشمالي الغربي، مادون ذلك غابت الطائرات الحربية التابعة للنظام والتابعة للروس عن الأجواء، اتفاق “بوتين – أردوغان” لصالح النظام ولصالح الروس لماذا؟ لأن في الأساس اتفاقية سوتشي كانت تفضي بأن تكون هناك دوريات مشتركة في شهر ديسمبر من العام 2018 على طريق دمشق – حلب الدولي و حلب – اللاذقية الدولي، ولكن دمشق – حلب الدولي بات في عهدة النظام بشكل كامل الدوريات ستسير على طريق M4 ولكن ماذا نتج عن العملية؟ تهجير أكثر من مليون ومئتي ألف مدني سوري ومئات القتلى من المدنيين وهناك دمار للمنازل في 300 مدينة قرية وبلدة سيطرت عليها قوات النظام.

هناك تعزيزات عسكرية لما يعرف بـ”الجيش الوطني السوري” الموالي لتركيا دخلت تل أبيض شمال محافظة الرقة سوف ننتظر للساعات القادمة لنعرف لماذا دخلت هذه القوات إلى تلك المنطقة.