في أول حصيلة خسائر بشرية منذ وقف إطلاق النار الجديد.. 15 قتيلاً من قوات النظام والتركستان في اشتباكات وقصف متبادل على محاور بجبل الزاوية

6 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خسائر بشرية جراء الاستهدافات والاشتباكات بين قوات النظام ومجموعات جهادية على محاور بجبل الزاوية بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، حيث قتل 6 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينما قتل 9 على الأقل من الحزب الإسلامي التركستاني، ونشر المرصد السوري منذ قليل، أمضى وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” التي تمتد من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية، وصولاً إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مروراً بريفي حماة وإدلب، ساعاته الـ 8 الأولى بهدوء نسبي وحذر ساد عموم المنطقة، حيث تغيب طائرات النظام والروس الحربية عن أجواء المنطقة منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فيما تخلل الهدوء الحذر في ساعاته الثلاث الأولى قذائف صاروخية متبادلة بين قوات النظام ومجموعات جهادية على محاور بريف سراقب شرق مدينة إدلب، بالإضافة لإطلاق قوات النظام عدة قذائف على مناطق في الابزمو وتقاد بريف حلب الغربي، والفطيرة والبارة بجبل الزاوية، عقب ذلك عاد الهدوء الحذر للمنطقة.

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