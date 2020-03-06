تزامنا مع استمرار الهدوء في منطقة “بوتين – أردوغان”.. 150 آلية عسكرية تركية تدخل محافظة إدلب على 3 دفعات

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول ما لا يقل عن 150 آلية وعربة عسكرية تابعة للقوات التركية نحو الأراضي السورية، وجرت العملية على 3 دفعات حيث دخل الرتل الأول بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، بينما دخل الرتلين الثاني والثالث صباح اليوم، واتجهت الأرتال جميعها إلى المواقع التركية في محافظة إدلب، يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الهدوء الحذر في عموم منطقة “بوتين – أردوغان”، وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 3450 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 8350 جندي تركي.