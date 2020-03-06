قتلى وجرحى من القوات التركية والفصائل في انفجار جديد ضرب بلدة شمال مدينة الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجاراً عنيفاً ضرب بلدة حمام التركمان الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الرقة الشمالي، تبين أنه ناجم عن آلية مفخخة انفجرت في البلدة، الأمر الذي لسقوط خسائر بشرية ومادية، حيث قضى مقاتل من الفصائل وأًصيب آخرين من الفصائل والمدنيين بالإضافة لإصابة جندي تركي، وكان المرصد السوري رصد في الـ 29 من الشهر الفائت انفجار لغم ارضي، استهدف عربة عسكرية تركية بالقرب من مفرق “شلاح” بريف رأس العين، ووفقا لمعلومات “المرصد السوري” فإن 5 عناصر من القوات التركية أصيبوا بجروح متفاوتة بعضهم بحالة خطيرة، تم نقلهم إلى تركيا.

كما رصد المرصد السوري في 17 يناير الفائت، انفجارا ضرب مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بمنطقة شمال شرق سورية، حيث انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مقر لفصيل “فيلق الرحمن” الموالي لتركيا في قرية حويش الناصر بريف رأس العين (سري كانييه)، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.