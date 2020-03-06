هولندا: يجب على الأمم المتحدة تطبيق منطقة حظر طيران في إدلب بسوريا

6 مارس,2020
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ذكر وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك يوم الجمعة أنه يجب تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته موسكو وأنقرة في منطقة إدلب السورية من خلال إقامة منطقة حظر طيران لمنع تعرض أي مستشفيات للقصف.

وقال للصحفيين لدى وصوله إلى العاصمة الكرواتية زغرب لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ”سيكون من الحكمة إضافة منطقة حظر طيران“.

وأضاف ”أعتقد أن الدول الأوروبية ترغب بشدة في المضي قدما… لإقناع كل أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإقامة منطقة حظر الطيران تلك. هذا لن يعوق القتال ضد القاعدة، لكنه سيوقف قصف المستشفيات“.

 

المصدر:رويترز

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