بوريل: اتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي يسمح بمزيد من المعونات الإنسانية لإدلب

6 مارس,2020
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خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

 رحب جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يوم الجمعة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته موسكو وأنقرة لوقف القصف في منطقة إدلب السورية وقال إن التكتل سيكثف الآن مساعدة المدنيين المتأثرين بالصراع.

وقال للصحفيين قبل رئاسة اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الكرواتية زغرب ”وقف إطلاق النار أمر طيب. دعونا نرى كيف يمضي لكنه شرط مسبق لزيادة المساعدات الإنسانية للسكان في إدلب“.

وردا على سؤال بشأن إمكانية فرض منطقة حظر طيران في إدلب قال ”يتعين أن نركز جهودنا على الجانب الإنساني“.

 

المصدر:رويترز

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