الهدوء الحذر يتواصل ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” وسط غياب مستمر لطائرات النظام والروس منذ 14 ساعة

يتسيد الهدوء الحذر عموم منطقة “بوتين – أردوغان” الممتدة من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية، وصولاً إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مروراً بريفي حماة وإدلب، حيث لا تزال طائرات النظام والطائرات الروسية غائبة عن أجواء المنطقة منذ دخول وقف إطلاق النار الجديد حيز التنفيذ منتصف الليلة الفائتة، وسط توقف القصف البري أيضاً بشكل كامل بعد أن كان محاور بريف إدلب شهدت خلال الساعات الأولى من وقف إطلاق النار بعض الخروقات التي تمثلت بسقوط قذائف واستهدافات واشتباكات، حيث رصد المرصد السوري قبل ساعات خسائر بشرية جراء الاستهدافات والاشتباكات بين قوات النظام ومجموعات جهادية على محاور بجبل الزاوية بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، حيث قتل 6 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينما قتل 9 على الأقل من الحزب الإسلامي الإسلامي التركستاني، ونشر المرصد السوري منذ قليل، أمضى وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” التي تمتد من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية، وصولاً إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مروراً بريفي حماة وإدلب، ساعاته الـ 8 الأولى بهدوء نسبي وحذر ساد عموم المنطقة، حيث تغيب طائرات النظام والروس الحربية عن أجواء المنطقة منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فيما تخلل الهدوء الحذر في ساعاته الثلاث الأولى قذائف صاروخية متبادلة بين قوات النظام ومجموعات جهادية على محاور بريف سراقب شرق مدينة إدلب، بالإضافة لإطلاق قوات النظام عدة قذائف على مناطق في الابزمو وتقاد بريف حلب الغربي، والفطيرة والبارة بجبل الزاوية، عقب ذلك عاد الهدوء الحذر للمنطقة.