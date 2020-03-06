عقب قطعها من قبل القوات التركية قبل 12 يوماً.. المياه تعود إلى مدينة الحسكة وريفها

6 مارس,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المياه عادت إلى مدينة الحسكة ومناطق بريفها وذلك بعد انقطاعها لمدة 12 يوماً من قبل القوات التركية المتمركزة في محطة علوك للمياه بريف رأس العين (سري كانييه)، وجاءت عودة المياه بعد قبول “الإدارة الذاتية” بتزويد محطة المبروكة بكمية أكبر من الكهرباء والتي تغذي بدورها منطقي تل أبيض شمال الرقة ورأس العين شمال الحسكة.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 26 من الشهر الفائت، تجول عربتين روسيتين في الريف الجنوبي لمنطقة الدرباسية بريف الحسكة، قبل أن تتوجه العربتين إلى حاجز تابع للقوات التركية والفصائل الموالية لها على بعد نحو 1 كلم من منطقة الأسدية شمالي أبو رأسين، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الروس ذهبوا لهناك بغية إدخال آليات تابعة للهلال الأحمر السوري والصليب الأحمر إلى قرية علوك التي تضم محطة آبار للمياه، وذلك بعد منعهم من قبل الأتراك المتواجدين بالمنطقة، قبل أن يتم السماح بعبورهم بوساطة روسية، ويأتي ذهاب الهلال الأحمر والصليب الأحمر إلى علوك بغية إصلاح الأعطال في المحطة هناك والتي تغذي مدينة الحسكة بمياه الشرب.

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