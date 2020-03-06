خروج مظاهرات في مناطق عدة بالشمال السوري ضد قوات النظام والروس ودعماً للفصائل

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مظاهرات عدة خرجت في مدينة إدلب وبلدات وقرى بريفها بالإضافة لريف حلب الشمالي، تنديداً بالعمليات العسكرية للنظام السوري وحليفه الروسي والتي أجبرت مئات الآلاف على النزوح من مناطقهم، فيما رفع المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط النظام وتدعم الفصائل، وكان المرصد السوري رصد في الـ 20 من الشهر الفائت، خروج مظاهرة ضمت العشرات من الأهالي والناشطين في مدينة إدلب تضامناً مع العملية العسكرية التركية في إدلب وريفها ضد قوات النظام والقوات المساندة لها.

ودعا ناشطون لمظاهرات من اجل كسر الجدار الحدودي مع تركيا، للضغط على المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في إدلب وحلب. وخرجت مظاهرة حاشدة في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، اليوم، تأييداً لعملية عسكرية تركية ضد “نظام الأسد”، وتأكيداً لمطالب الثورة بإسقاط النظام.

عدسة المرصد السوري ترصد مظاهرة خرج بها أهالي وسكان مدينة إدلب تنديداً بالعمليات العسكرية للنظام السوري والروس مجددين مطالبهم بإسقاط النظام

عدسة المرصد السوري ترصد مظاهرة خرج بها أهالي وسكان مدينة إدلب تنديداً بالعمليات العسكرية للنظام السوري والروس مجددين مطالبهم بإسقاط النظام Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, March 6, 2020