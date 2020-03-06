اقتتال بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية يوقع جرحى في قرية شمال شرق السويداء

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري” أن عراك مسلح اندلع بين عدة أشخاص في قرية البثينة الواقعة في ريف السويداء الشمالي الشرقي جنوب سورية، ووفقا لمصادر “المرصد السوري” فإن خلاف بين مجموعة أشخاص أدى لإشهار السلاح فيما بينهم وإلقاء قنابل يدوية لأسباب غير معلومة، الأمر الذي أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى السويداء الوطني، فيما شهدت قرية البثينة هدوء حذر بعد الحادثة، في ظل مساعي من بعض وجهاء المنطقة لتهدئة النفوس ومنع الخلاف من التفاقم.