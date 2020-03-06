اقتتال بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية يوقع جرحى في قرية شمال شرق السويداء

6 مارس,2020
أقل من دقيقة

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري” أن عراك مسلح اندلع بين عدة أشخاص في قرية البثينة الواقعة في ريف السويداء الشمالي الشرقي جنوب سورية، ووفقا لمصادر “المرصد السوري” فإن خلاف بين مجموعة أشخاص أدى لإشهار السلاح فيما بينهم وإلقاء قنابل يدوية لأسباب غير معلومة، الأمر الذي أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى السويداء الوطني، فيما شهدت قرية البثينة هدوء حذر بعد الحادثة، في ظل مساعي من بعض وجهاء المنطقة لتهدئة النفوس ومنع الخلاف من التفاقم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

6 مارس,2020

23 قضوا أمس بينهم عنصر من قوات النظام، و22 شخص استشهدوا وقضوا وقتلوا في مناطق وظروف مختلفة بعدة مناطق سورية

6 مارس,2020

عدسة المرصد السوري ترصد مظاهرة خرج بها أهالي وسكان مدينة إدلب تنديداً بالعمليات العسكرية للنظام السوري والروس مجددين مطالبهم بإسقاط النظام

6 مارس,2020

خروج مظاهرات في مناطق عدة بالشمال السوري ضد قوات النظام والروس ودعماً للفصائل

6 مارس,2020

عقب قطعها من قبل القوات التركية قبل 12 يوماً.. المياه تعود إلى مدينة الحسكة وريفها