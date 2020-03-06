القاعدة التركية في “تل جبرين” تقصف بالمدفعية قرية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب 

6 مارس,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا مدفعيا مصدره القاعدة التركية في قرية تل جبرين، استهدف قرية الزيارة التابعة لناحية شيراوا ضمن مناطق انتشار القوات التركية شمال حلب.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 5 مارس/آذار، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرى بيلونية وحربل وشيخ عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. 
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، شهدتها محاور بمحيط مدينة مارع في ريف حلب الشمالي، بين الفصائل الموالية لتركيا من جانب، والقوات الكردية من جانب آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة.

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